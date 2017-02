Monica-Laura Ion, numita in functia de director de cabinet al premierului Grindeanu

Conform deciziei lui Sorin Grindeanu, Monica-Laura Ion are rang de secretar de stat si isi va desfasura activitatea in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.Totodata, Simona-Gabriela Baltag a fost numita in functia de consilier la cabinetul prim-ministrului.Printr-o alta decizie a lui Sorin Grindeanu, Ionica Sfetcu a fost numita vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).Totodata, premierul a decis eliberarea lui Mihai Ponea din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al ANSVSA.Deciziile premierului Grindeanu au fost publicate miercuri in Monitorul Oficial.