VIDEO Circa 3.000 de persoane au protestat la Cluj-Napoca

La fel ca in celelalte zile, manifestantii s-au adunat in Piata Unirii incepand cu ora 19,00, au scandat lozinci antiguvernamentale si anti-PSD, au marsaluit prin centrul orasului, apoi au revenit in Piata Unirii, iar la final si-au aprins lanternele telefoanelor, au cantat Imnul Romaniei si au scandat "Aici vom fi zi de zi".Protestul s-a derulat fara incidente.Protestul de miercuri de la Cluj-Napoca s-a incheiat, in jurul orei 21:45.La manifestatia de marti, in Cluj-Napoca au fost prezente, conform fortelor de ordine, 5.000-6.000 de persoane, peste 5.000 la cea de luni, 50.000 la cea de duminica, in 5 februarie, cand a fost abrogata OUG 13, de modificare a Codurilor penale, si 40.000 sambata, in 4 februarie