Dragos Bucur: O sa ies si o sa strig la voi pentru ca imi e rusine de copiii mei

"Ma simt dezarmat, aproape au reusit. Deja ma gandesc sa fugim de toate astea si din fericire suntem printre cei care pot face asta. Corfu e frumos...Ma gandesc ce rost are sa mai ies si sa sa cer sa fie decenti si sa nu fure.O sa ies si o sa strig la voi pentru ca imi e rusine de copiii mei!Daca ma vor intreba copiii peste 25 de ani eu ce am facut, am sa fiu cu inima impacata pentru ca voi avea ce sa le raspund! Am sa le spun ca am incercat cel putin, ca nu m-am bagat in pat pentru ca era frig si ningea sau ca mi-a fost frica ca nu cumva sa "intru in vizor". Sunt dezarmat si cu putine sperante, dar felul in care reactionez la aroganta, superioritate inchipuita, lipsa de respect si nesimtire m-au facut aproape celebru prin lumea cinematografiei:)Ajung in 20 de minute!"