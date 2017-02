BBC a transmis live, pe Facebook, imagini de la protestul antiguvernamental din Piata Victoriei

Guvernul Romaniei a supravietuit miercuri unei motiuni de cenzura, introdusa in urma protestelor in masa care au condus la aborgarea ordonantei ce ar fi slabit legislatia anticoruptie, relateaza BBC News.Parlamentarii din cadrul celor trei partide aflate la putere s-au abtinut.Noi proteste urmeaza sa aiba loc in weekend, scrie postul britanic.Participanti la aceste mitinguri afirma ca Guvernul a dovedit ca nu se poate avea incredere in el.Ei se tem totodata ca noua legislatie, promisa de premierul Sorin Grindeanu inainte de abrogarea ordonantei de urgenta, poate contine aceleasi elemente, in alta forma.Ordonanata ar fi dezincriminat infractiuni legate de abuzul de putere cu un prejudiciu de pana in 38.000 de lire sterline (44.000 de euro).Ea a provocat cele mai ample proteste de la caderea comunismului in Romania, in 1989.