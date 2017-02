UPDATE Pana de curent in centrul Capitalei: Este afectat si metroul, la ora la care lumea se ducea la protest

Din informatiile HotNews.ro, sunt afectate cartieru Floreasca, zona Stefan cel Mare si Piata Romana. News.ro scrie ca sunt afectate bulevardele Ion Mihalache, Dorobanti, Banu Manta si zonele adiacente.Enel: Pana de curent in centrul Capitalei, provocata de o avarie la o statie de transformareAlimentarea cu energie electrica a fost intrerupta miercuri seara, in jurul orei 19:15, in zona centrala a Capitalei, dupa o avarie la statia de transformare Bucuresti Nord, au declarat reprezentantii Enel pentru Agerpres. Potrivit acestora, defectiunea urmeaza a fi remediata in cel mai scurt timp.In jurul orei 19:25 a fost reluata alimentarea cu energie electrica in Piata Victoriei, potrivit reporetrului HotNews.ro aflat la fata locului.