LIVE TEXT VIDEO A noua zi de proteste la Guver: Circa 1000 de persoane, in Piata Victoriei, pe viscol. Manifestantii au ridicat un om de zapada pe care l-au decorat cu stegulete

Au reaparut proiectiile pe turnul BRD. In piata sunt circa 1500 de persoane iar lumea continua sa vina.A revenit curentul in Piata Victoriei.Numarul protestatarilor a ajuns la circa 1000.In Piata a cazut lumina. Lumea huiduie si striga "Noaptea ca hotii". In fata Guvernului se afla la aceasta ora circa 700 de oameni. Se mai scandeaza "Timisoara, Timisoara".Manifestantii se aduna in Piata Victoriei:Oamenii au scris mesaje in zapada de pe asfalt: "Rezistan", "Demisia", "Afara", "RO ❤️".Numarul protestarilor a ajuns la circa 500.In Piata Victoriei sunt la aceasta ora circa 300 de persoane, iar oamenii vin in continua. Se striga "PSD ciuma rosie", "Hotii", "Asa nu se mai poate", "Romania vrea dreptate", "Jos Tariceanu, Dragnea si Grindeanu".