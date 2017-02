S-a publicat motivarea in dosarul Referendumul / Dragnea: Contestarea noastra merge mai departe in justitie. O sa vedem cine a semnat si daca avea dreptul legal sa semneze

Potrivit Digi 24 , motivarea are peste 300 de pagini, in conditiile in care, pe langa Liviu Dragnea, au mai fost judecate alte circa 70 de persoane. Judecatorii motiveaza ca este suficienta o pedeapsa cu suspendare, deoarece Liviu Dragnea nu are antecedente.Magistratii explica si de ce au majorat pedeapsa de la un an la doi ani de inchisoare cu suspendare. Atitudinea fostului secretar general al PSD, de negare a faptelor, pe tot parcursul procesului, este suficient pentru a dispune o pedeapsa mai mare.Liviu Dragnea a primit sentinta definitiva in aprilie 2016.Dragnea a precizat miercuri ca a discutat discutat cu avocata sa care se va duce joi la arhive pentru a obtine aceasta motivare."Dupa ce am depus contestatia a aparut brusc si motivarea", a comentat seful PSD, precizand insa ca actiunea sa in justitie "merge mai departe"."Daca nu faceam acea contestatie nu aparea imediat aceasta motivare (...) O sa vedem cine a semnat aceasta motivare, daca aveau dreptul legal sa o semneze", a mai spus el.Pe 22 aprilie 2016, Liviu Dragnea a fost condamnat, alaturi de alte 26 de persoane, de instanta suprema, la 2 ani de inchisoare cu suspendare, fiind acuzat ca si-a folosit influenta de presedinte de partid in timpul referendumului de demitere a fostului presedinte Traian Basescu.Secretar general al PSD la data comiterii faptelor, Dragnea a fost judecat pentru infractiunea de folosire a influentei sau autoritatii de catre o persoana care detine o functie de conducere intr-un partid, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite.Potrivit rechizitoriului, din dosarul "Referendumul" Liviu Dragnea, "cu ocazia organizarii si desfasurarii referendumului din 29 iulie 2012, a uzat de influenta si autoritatea sa in partid in scopul obtinerii unor foloase nepatrimoniale de natura electorala, necuvenite, pentru alianta politica din care facea parte partidul reprezentat de inculpat, si anume indeplinirea cvorumului de participare cu ajutorul voturilor obtinute in alte conditii decat cele legale".Liviu Dragnea este acuzat ca a coordonat un mecanism complex, in care a implicat mai multe persoane asupra carora avea influenta in virtutea functiei pe care o detinea, avand ca scop fraudarea rezultatelor privind participarea la vot.Presedintele PSD anuntase in 24 ianuarie ca va face un demers legal cu privire la pedeapsa de 2 ani de inchisoare cu suspendare primita in acest dosar, invocand inclusiv lipsa motivarii. Tribunalul Bucuresti a fixat pentru miercuri, 15 februarie , la ora 8:30, termen de judecata pentru contestatia la executare formulata de Liviu Dragnea in dosarul "Referendumul".