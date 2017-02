Washington Post dedica editorialul zilei protestelor masive: Din Romania, un semn incurajator pentru democratie

Washington Post relateaza succint deciziile guvernului PSD care au scandalizat Romania si noteaza ca "Romanii au iesit imediat in strada, imbolditi de societatea civila, Biserica Ortodoxa si presedintele care a denuntat ordonanta de urgenta".De ce atat de multa atentie pentru protestele din Romania? Pentru ca Washington Post a vazut in ele un posibil trend: "Romanii au demonstrat ca valorile democratice au prins radacini in tara in ultimele doua decenii, cu ajutorul aliatilor europeni si americani. De aceasta realizare nu beneficiaza doar romanii: ea face Europa mai stabila si mai sigura. Administratia Trump trebuie sa ia in calcul aceste progrese inainte de a propune distrugerea Uniunii Europene".