Cutremur resimtit si in Bucuresti, magnitudine 5,1

Cutremurul a avut loc la ora 17:08, la o adancime de 156 de kilometri.Centrul mediteranean de seismologie anunta o magnitudine de 4,7 iar centrul american de seismologie 4,4.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a anuntat ca a trimis un echipaj in zona Centrului Istoric, pentru a verifica situatia, potrivit news.ro.Initial, Institutul National de Fizica a Pamantului a anuntat ca seismul a avut o magnitudine de 5,1, dar a revizuit-o la 5.ISU Bucuresti-Ilfov a anuntat, imediat dupa producerea cutremurului ca nu s-au inregistrat efecte si nici apeluri din partea populatiei.Pompierii au lansat un indemn la calm, sfatuind oamenii sa se pregateasca pentru eventuale replici, dar sa nu isi paraseasca imediat locuintele."Nu fugiti pe scari si nu utilizati liftul", este, de asemenea, unul dintre sfaturile reprezentantilor ISU.Seismul cu magnitudinea 5 a avut loc in zona Vrancea, la o adancime de 140 de kilometri, au declarat reprezentantii Institutului National de Fizica a Pamantului, precizand ca aceste date reflecta o raportare automata.Un alt seism, cu magnitudinea 4,2 s-a produs, miercuri, la ora 11.52, in judetul Vrancea, potrivit Insititutului National pentru Fizica Pamantului.Cutremurul s-a produs la adancimea de 129 de kilometri si a avut epicentrul la cinci kilometri de localitatea Nereju si la 41 de kilometri de Focsani.In noaptea de 27 spre 28 decembrie, la ora 1.20, in zona seismica Vrancea s-a inregistrat un seism cu magnitudinea 5,3 pe scara Richter, la o adancime de 98,9 kilometri, care s-a resimtit in mai multe orase, inclusiv in Bucuresti.Un cutremur cu magnitudine 5,3 a avut loc si in 24 septembrie, la ora 2.11, resimtindu-se si in Bucuresti. Seismul s-a produs in zona Vrancea, la o adancime de 112,3 kilometri.Cele mai mai puternice cutremure produse in Romania dupa Revolutie sunt cele inregistrate pe 30 si respectiv 31 mai 1990, cu magnitudini de 6,9 si respectiv 6,4 pe scara Richter.Vom reveni cu amanunte