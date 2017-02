Judecatoarea Camelia Bogdan, exclusa din magistratura printr-o decizie a CSM

Camelia Bogdan a anunta ca va contesta atat la instanta suprema, cat si la CEDO, daca va fi necesar, decizia de astazi a CSM. (Digi 24)"Voi lupta pentru dreptate pana la capat. Este o mare nedreptate care mi se face mie in momentul de fata." - Camelia BogdanPotrivit unui comunicat al CSM, Camelia Bogdan, in prezent judecator la Curtea de Apel Bucuresti, a fost exclusa pentru ca a incalcat prevederile legale "referitoare la incompatibilitati si interdictii privind judecatorii si procurorii"."In sedinta de azi, 8 februarie 2017, Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a admis actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara impotriva doamnei Camelia Bogdan, judecator in cadrul Curtii de Apel Bucuresti.In temeiul prevederilor art. 100 lit. e) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Sectia pentru judecatori a aplicat doamnei judecator sanctiunea disciplinara constand in "excluderea din magistratura" pentru savarsirea abaterii disciplinare prevazuta de art. 99 lit. b) din acelasi act normativ "incalcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilitati si interdictii privind judecatorii si procurorii".Hotararea sectiei va cuprinde, alaturi de alte elemente prevazute de lege, descrierea faptei pentru care s-a aplicat sanctiunea disciplinara mentionata, urmand a fi redactata si publicata pe site-ul Consiliului www.csm1909.ro in termen de 20 de zile de la pronuntare.Aceasta poate fi atacata cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare, la Completul de 5 judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie."Decizia Consiliului Superior al Magistraturii vine in urma unei sesizari depuse de Grupul de Investigatii Politice, condus de Mugur Ciuvica, si Fundatia pentru Apararea Cetatenilor impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS - controlata de Dan Voiculescu), care a acuzat-o pe Camelia Bogdan ca, in vara anului 2014, in timpul procesului ICA, judecatoarea "a petrecut un sejur de doua saptamani la Poiana Brasov, in cadrul unui program finantat de Ministerul Agriculturii, parte vatamata in dosar. Mai mult, judecatoarea Bogdan a si primit 10.000 lei de la respectiva parte".Grupul de Investigatii Politice a invocat CV-ul judecatoarei, in care se arata ca, in perioada 21 iulie - 2 august 2014, a participat, la Poiana Brasov, ca lector in cadrul programului "Aplicarea viitoarei politici agricole comune. Prevenirea fraudei si a coruptiei in vederea protejarii intereselor financiare ale Uniunii Europene", in cadrul proiectului UMP CESAR "Furnizarea serviciilor de consultanta pentru organizarea cursurilor de instruire a personalului APIA".De asemenea, in declaratia de avere completata in iunie 2015, se mentiona ca judecatoarea Camelia Bogdan a primit aproximativ 10.000 de lei de la SC FDI Consult, pentru "sesiune de training pentru 260 de persoane din cadrul APIA: Prevenirea fraudei si a coruptiei in vederea protejarii intereselor financiare ale UE".