VIDEO Protestatarii din Piata Victoriei au venit cu lopeti ca sa dea zapada la o parte. Sloganul REZIST ramane scris

Amintim ca primul protestatar care a ajuns miercuri dimineata , pe viscol, in Piata Victoriei, unde seara de seara au loc proteste, a scris REZIST in zapada adunata pe asfalt. Potrivit unui cititor Hotnews, o tanara care se afla miercuri dimineata in Piata Victoriei merge permanent pe conturul literelor, pentru ca acestea sa nu fie acoperite de zapada