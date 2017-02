Politia locala Sector 1 invita la sectie proprietarul apartamentului de unde au fost proiectate mesaje laser in Piata Victoriei

Proprietarul apartamentului din zona Piata-Victoriei Buzesti, de la fereastra caruia au fost proiectate mesaje laser in ultimele seri de protest, a fost invitat la sectia de politie locala, potrivit unei postari publicate de acesta pe Facebook.Surse din politie au precizat pentru HotNews.ro ca invitatia la sectie vine ca urmare a unei plangeri depuse si ca agentii din teren urmeaza doar procedura. Planegerea ar fi fost depusa de un alt locatar din zona, nemultumit ca lumina reflectata de pe turnul BRD il deranjeaza noaptea.Aceleasi surse sustin ca invitatia la sectie nu are in vedere vreo sanctionare a proprietarului vizat.