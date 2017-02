Tariceanu, dezvaluire despre Predoiu: In 2008 a vrut derogare de la decizia PNL, ca sa ramana ministru in guvernul Boc

"A venit cineva care era in functie si mi-a spus ca vrea o derogare. Sunt ambalat intr-un proiect foarte mare, sa facem codurile, vreau sa-mi leg numele de acest proiect foarte important", a relatat Tariceanu discutia cu Predoiu."Rezultatul? Au iesit niste coduri penal si civil catastrofale, Romana a devenit republica procurorilor, drepturile cetatenilor sunt calcate in picioare - adevarate catastrofe juridice au fost patronate de unul din membrii de vaza ai PNL", a spus Tariceanu in discursul citit cu ocazia dezbaterii motiunii de cenzura depusa de PNL si USR.