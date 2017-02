O stenograma DNA arata ca de amnistie se vorbea inca din 15 decembrie: In 3 luni se da o amnistie! ? Deci in 3 luni de zile astia baga!

Avocatul Tudorel Dobre a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta. El este suspendat din Baroul Bucuresti si detine si functia de presedinte al Camerei de Comert Bilaterale Romania-Kuweit.Iata mai jos stenograma unei discutii care a avut loc in 15 decembrie 2016, la sediul Camerei de Comert si Industrie a Romaniei:"Investigator: Ce dracu sa fac...Dobre Tudorel: Am vazut ca mi-ai dat ieri un mesaj sa-ti raspund. Spune-i omului in felul urmator, asa, deci, dupa, c-am avut d-astea, discutii¬ In, imediat dupa (neinteligibil), o sa dea o amnistie.Investigator: Pentru el?Dobre Tudorel: Pentru... pentru el?!? Pentru toti va fi! Da? Deci in 3 luni de zile astia baga!(...)Investigator: Oamenii aia?Dobre Tudorel: O sa merg...Investigator: Oamenii aia?Dobre Tudorel: O sa merg si eu cand vin acolo sa vorbesc cu asta de la birou, unde e el acolo (mimeaza semnul bratelor prinse in catuse)Investigator: Dar...Dobre Tudorel: Unde e el acolo sa beneficieze de...Investigator: Aveti pe cineva?Dobre Tudorel: ... conditii mai bune!Investigator: Pai, daca nici dumneavoastra n-aveti... las-o in p*** ca nu mai are nimeni...Dobre Tudorel: Cum? Pai, nu, nu, pai nu. Il bagam acolo sa fie ... sa aiba grija de el. Sa-l ... Dar in 3 luni se da o amnistie!"DNA sustine ca, in anul 2013, Tudorel Dobre a primit 40.000 de euro de la un martor in cauza iar in schimbul sumei, Dobre "a lasat sa se creada ca are influenta asupra lucratorilor de politie care instrumentau o cauza penala in care erau cercetati martorul si o alta persoana si a promis ca ii va determina pe politisti sa procedeze intr-o maniera care sa conduca la solutii favorabile fata de cele doua persoane", conform comunicatului de presa trimis de DNA.Tudorel Dobre va fi audiat si de Curtea Suprema a Romaniei, in calitate de martor (avocat al unui proprietar care a vandut terenuri) in dosarul in care sunt judecati fostul primar al Constantei Radu Mazare, omul de afaceri Sorin Strutinsky, fostul viceprimar al Constantei Gabi Stan si alti inculpati.