Mesajul lui Klaus Iohannis la aniversarea SIE: Aveti un rol deosebit de important in apararea democratiei si a statului de drept

"Astazi, 8 februarie 2017, marcam 27 de ani de la infiintarea Serviciului de Informatii Externe, o structura importanta a sistemului national de securitate.Acest prilej imi ofera oportunitatea de a-mi exprima aprecierea si de a adresa multumiri pentru intreaga activitate desfasurata de institutia dumneavoastra in slujba Romaniei.Prin specificul activitatii Serviciului, reprezentati una dintre cele mai avansate linii de aparare a statului roman si a intereselor sale, iar prin prezenta dumneavoastra in zone ostile si prin asumarea constienta a riscurilor, contribuiti consistent la fundamentarea deciziilor de politica externa si de securitate. Va faceti datoria pe deplin, cu eficienta si seriozitate, profesionalismul dumneavoastra contribuind la asigurarea climatului de securitate al statului roman.In actualul context international, dar mai ales in cel regional, Serviciul de Informatii Externe si-a asumat rolul proeminent pe dimensiunea intelligence-ului extern, definindu-se ca un partener credibil in comunitatea informativa euroatlantica. Totodata, Serviciul a contribuit la consolidarea profilului tarii noastre de promotor al principiilor si valorilor euroatlantice si participant activ si predictibil la asigurarea stabilitatii regionale.Rolul Serviciului de Informatii Externe este important si in planul relatiilor si cooperarii internationale. Romania are multiple interese strategice, atat din perspectiva parteneriatului strategic cu SUA si aliatii europeni, cat si in alte regiuni, de la cele vecine pana la cele mai indepartate, in Orientul Mijlociu si Nordul Africii, precum si in Asia - toate avand ca numitor comun nivelul ridicat si diversificat de amenintari si riscuri.Sunt constient de dificultatile cu care va confruntati, de la lipsa de resurse umane si materiale, la o legislatie ce nu mai corespunde pe deplin provocarilor actuale de securitate. Remarc modul in care institutia a evoluat in aceasta perioada, adaptandu-si pregatirea si interventia in functie de riscuri si amenintari si va asigur ca eforturile dumneavoastra sunt apreciate si recunoscute la justa lor valoare.O activitate atat de complexa precum cea desfasurata de catre dumneavoastra necesita un nivel maxim de profesionalism si dedicatie, experienta si implicare - componente determinante ale profilului ofiterilor de informatii, in general - care trebuie sa se regaseasca nu doar in randul oamenilor din institutie, ci si la nivelul conducerii acesteia. Ca militari intr-o democratie, aveti un rol deosebit de important in apararea acesteia si a statului de drept.Intr-o lume in permanenta schimbare, marcata de pericolele manifestarilor teroriste la adresa democratiei si a drepturilor omului, imi exprim convingerea ca Serviciul de Informatii Externe va continua sa-si indeplineasca la standarde inalte misiunile specifice.In aceste clipe aniversare, va urez mult succes in activitate.La multi ani!"