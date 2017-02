Curtea de Apel Bucuresti judeca cererea lui Augustin Lazar de suspendare a OUG 13

Procesele ar putea ramane fara obiect, dupa ce Executivul a adoptat o ordonanta de abrogare a OUG 13.Pe 3 februarie, Parchetul General a anuntat ca Augustin Lazar a atacat in instanta OUG 13 si a cerut magistratilor judecarea in regim de urgenta a cererii sale.De asemenea, procurorul general a solicitat instantei sesizarea Curtii Constitutionale.In motivarea actiunii, Augustin Lazar a aratat ca suspendarea actului administrativ normativ are un interes public major, intrucat ordonanta are ca efect "perturbarea grava a intregii activitati a Ministerului Public si obstructioneaza bunul mers al actului de justitie, in conditiile in care persoane care au savarsit fapte de natura penala vor fi ocrotite prin noua reglementare de tragere la raspundere penala".