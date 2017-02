Cod galben de ninsori si viscol in Bucuresti si in 9 judete pana joi dimineata

In intervalul mentionat, in sudul Moldovei si in cea mai mare parte a Munteniei local ninsorile vor fi insemnate cantitativ si se va depune strat de zapada consistent, potrivit meteorologilor.In judetele Calarasi, Giurgiu, in sudul judetelor Prahova si Dambovita, precum si in judetul Ilfov si municipiul Bucuresti vor fi intervale de timp in care vantul va avea intensificari cu viteze de 45...55 km/h, iar in judetele Vrancea, Buzau si Ialomita rafalele vor depasi 55...60 km/h, viscolind ninsoarea si determinand scaderea vizibilitatii.In estul Munteniei si sud-estul Moldovei in cursul zilei se vor mentine depunerile de polei.