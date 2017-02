Curtea Constitutionala discuta sesizarile lui Klaus Iohannis si sefei CSM privind conflictul intre puteri

"Am invitat partile. (...) L-am invitat si pe presedintele Romaniei, dar nu in calitate de parte, ca nu e parte. (...) Am adresat o invitatie de a participa la sedinta si presedintelui. (...) Vom vedea maine daca vine sau nu. Noi ne-am facut datoria sa-l instiintam cu privire la termenele de judecata in cazul sesizarii pe care domnia sa a facut-o. Si una similara a facut CSM", a afirmat marti Dorneanu.Saptamana trecuta, presedintele Klaus Iohannis a sesizat CCR cu un conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern, pe de o parte, si sistemul de justitie si Parlament, pe de alta parte.Totodata, membrii Consiliului Superior al Magistraturii au decis, miercurea trecuta, cu unanimitate de voturi, sesizarea CCR de catre presedintele CSM, Mariana Ghena, pentru solutionarea conflictului juridic de natura constitutionala dintre autoritatea executiva reprezentata de Guvern si autoritatea legiuitoare reprezentata de Parlament, precum si dintre autoritatea executiva si autoritatea judecatoreasca reprezentata de Consiliu, in urma adoptarii OUG privind modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala.