Cateva mii de oameni au iesit in strada, pentru a opta zi consecutiv, in mai multe orase din tara: "Hotul cu mustata ne-a furat pe fata"

Aproximativ 50 de oameni s-au adunat, marti, dupa ora 18.00, in fata Casei de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia, ei avand steaguri tricolore si pancarte cu mesaje precum: "Drag-ne-ar fi sa te vedem in celula ta!" sau "Suntem slugi in tari straine/ Vrem acasa la mai bine!".Oamenii discuta despre ultimele decizii politice si, din cand in cand, fluiera sau scandeaza "Demisia!", "Rezistam!" si "Uniti salvam toata Romania!".Unii dintre protestatari au afise pe care este desenat un pistol si este scris mesajul "Nastase a ratat/ Dragnea fii barbat!", cu referire la tentativa de sinucidere a fostului lider PSD Adrian Nastase.La ora transmiterii acestei stiri, la Alba Iulia ploua si temperatura este de doar 1 grad Celsius.Unul dintre protestatari a declarat pentru News.ro ca oamenii protesteaza fata de un "guvern de mincinosi" si nu vor renunta pana cand Romania nu va intra in normalitate."Protestam fata de un guvern de mincinosi pe care il vrem plecat. Protestam fata de un sef de partid care e condamnat cu suspendare si probabil urmeaza si cu executare. Protestam fata de coruptie in general. Nu mai vrem legi date noaptea, nu mai vrem hotie legala", a spus barbatul, care este unul dintre initiatorii protestelor din Alba Iulia.Intrebat daca protestatarii militeaza si pentru organizarea de alegeri anticipate, barbatul a raspuns ca nu aceasta este dorinta lor si respecta votul democratic de anul trecut."Nu avem intentia de a denigra sau a nu lua in considerare votul cetatenilor din decembrie, respectam acel vot, e democratic (...)Vrem ca PSD sa guverneze in continuare, printr-un alt guvern, vrem sa se indeplineasca ce au promis in campania electorala, pentru ca au promis foarte multe", a mai spus barbatul.Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Alba, Cosmin Jurcovet, a declarat pentru News.ro ca protestul de la Alba Iulia este autorizat sa se desfasoare pana la ora 22.00.Aproximativ 50 de aradeni s-au adunat in Piata Revolutiei, unde cer demisia Guvernului. Ei au pancarte pe care scrie "Guvernul schimbul III demisia", "Suntem cu ochii pe voi" sau "Jos coruptia". Participantii nici nu scandeaza si nici nu fluiera.In Arad, numarul protestatarilor a scazut semnificativ inca de luni seara, cand cel mult 500 de oameni au fost prezenti in Piata Revolutiei.Peste 400 de persoane protesteaza si la Brasov, oamenii adunandu-se in fata Prefecturii incepand cu ora 18.00.Daca la inceput au fost cateva zeci de persoane, numarul protestatarilor ajuns dupa o ora si jumatate la peste 400.Oamenii au steaguri, vuvuzele si pancarte pe care scrie "DNA sa vina sa va ia", "PSD, Ciuma Rosie", "Nu vrem ordonante, vrem demisia" sau "Guvern fara coruptie" si scandeaza "Zi de zi, aici vom fi".Brasovenii au protestat in fata Prefecturii o ora si jumatate, dupa care au pornit in mars pe strada Republicii, spre Piata Sfatului.Peste o mie de persoane, majoritatea tineri, au iesit in strada si la Cluj.Oamenii s-au adunat, incepand cu ora 18.30, in Piata Unirii din oras si au steaguri si pancarte cu mesaje impotriva Guvernului: "Mai am o intrebare. Pe cand Dragnea la racoare?", "Romania e a noastra, nu-i lasam sa o jefuiasca", "#Piei satana cu mustata". De asemenea, ei striga "Demisia", "Hotii" si "DNA sa vina sa va ia".Mesaje precum "#Rezist", "#Exist" si "Continuam" sunt proiectate pe o cladire din zona pietei.Initial, in Piata Unirii s-au adunat cateva sute de persoane, insa in prezent numarul acestora a depasit o mie.La ora transmiterii acestei stiri, la Cluj ploua si este frig.Peste o suta de persoane protesteaza si la Constanta, acestea adunandu-se, incepand cu ora 18.00, in fata sediului Prefecturii.Manifestantii au venit cu pancarte pe care scrie: "Ne-am saturat cat ne-ati furat", "Sa va fie frica poporul se ridica", "Doua fire, doua paie, Drac-nea dute la parnaie" si "Ati obosit deja? Ghinion!" si striga "Hotii", "PSD, ciuma rosie" si "Parlament penal, mars la tribunal".Un participant la protest a venit cu un caine de gatul caruia a atarnat un carton pe care scrie "Nici eu nu latru cat voi".La actiune, participa si o studenta venita de la Cluj, care ii indeamna pe oameni sa iasa in strada chiar daca e frig.In jurul orei 20.00, manifestantii au plecat intr-un mars prin oras, urmand sa revina in fata Prefecturii.Si aproximativ 80 de craioveni protesteaza in Piata "Mihai Viteazul" din oras.Oamenii au ajuns pe platoul din fata Palatului Administrativ dupa ora 20.00.Unii dintre acestia protesteaza fata de Guvernul Grindeanu, iar altii fata de taierile ilegale de arbori.Aproximativ 80 de persoane s-au strans, marti seara, in zona centrala a municipiului Galati si cer demisia Guvernului, manifestantii scandand "Hotii", "Demisia" sau "In democratie, hotii stau la puscarie".Manifestanti au venit, ca si in serile precedente, incepand cu ora 18.00, pe platoul din fata sediului Prefecturii, unde au inceput sa scandeze "Hotii", "Demisia" sau "In democratie, hotii stau la puscarie".Protestatarii spun ca desi a fost abrogata ordonanta privind modificarea Codului penal, ei nu mai au incredere in actualul Guvern."Trebuie sa fie gasit cineva vinovat pentru tot ceea ce s-a intamplat; nu este de ajuns ca a fost retrasa ordonanta. Astept demisia premierului si a ministrului Justitiei", a spus un protestatar.La randul sau, un alt manifestant a afirmat ca a iesit in strada, considerand ca parlamentarii PSD au dat dovada de "lipsa de respect" in timpul discursului presedintelui Klaus Iohannis."Nu am putut sa stau in casa dupa evenimentele de azi din Parlament. Este lipsa de respect fata de presedintele care a fost votat de foarte multi romani", a spus protestatarul.Desi numarul manifestantilor este mult mai mic fata de serile precedente, oamenii spun ca vor in continuare ca vocile sa le fie auzite.Aproximativ 700 de oameni protesteaza in Piata Unirii din Iasi, unde ninge puternic, ei cerand demisia Guvernului.Oamenii au steaguri ale Romaniei, Statelor Unite si Uniunii Europene si scandeaza "Hotii Hotii", "Demisia", "Cine nu sare, nu vrea schimbare" si "Jos Guvernul".Pe pancarte se poate citi printre altele mesaje precum "PSD dute-n URSS" si "Fara penali".Iesenii prezenti piata sustin ca vor continua sa iasa in strada pana la caderea actualului executiv, unii dintre ei aratandu-se iritati de atitudinea parlamentarilor PSD si ALDE de a pleca din sala de plen in timpul discursului presedintelui Klaus Iohannis din Parlament.Aproximativ 150 de persoane participa, marti seara, la un protest in Piata Unirii din Oradea, oamenii venind cu umbrele intrucat ploua si scandand "Si pe ploaie si pe vant/ Dam cu Dragnea de pamant!" sau "Ploua, ninge, Dragnea nu ne-nvinge!"Protestatarii s-au adunat, marti seara, dupa ora 19.00 in Piata Unirii din centrul municipiului Oradea si, in pofida faptului ca ploua, numarul lor a crescut de la cateva zeci initial la aproape 150 de persoane. Protestatarii au venit cu pancarte si steaguri tricolore si scandeaza: "Rezistam, nu cedam!", "Si pe ploaie si pe vant/ Dam cu Dragnea de pamant!", "Demisia!" sau "Ploua, ninge, Dragnea nu ne-nvinge!".Protestatarii oradeni programasera pentru marti seara un mars pe strazile orasului, insa din cauza ploii au renuntat la aceasta idee si vor protesta, pana in jurul orei 22.00, doar in Piata Unirii in fata statuii lui Mihai Viteazul.Protestul de la Oradea este autorizat, iar oamenii au anuntat ca isi propun sa obtina miercuri o noua autorizatie pentru a iesi in strada pe parcursul intregii saptamani.In jur de 200 de ploiesteni s-au adunat din nou, marti seara, in parcul din centrul Ploiestiului, pentru a cere demisia guvernului PSD-ALDE condus de Sorin Grindeanu. Oamenii au scandat lozinci antiguvernamentale si au fluturat tricolorul.In acelasi timp, in fata sediilor PSD Prahova si PSD Ploiesti, de la la parterul unui bloc, la cateva sute de metri de locul in care s-au adunat in fiecare seara manifestantii, au venit, marti seara, cateva sute de oameni care sustin coalitia aflata la guvernare. Acestia le-au spus jandarmilor ca nu fac miting, ci au venit la o sedinta de partid.In aceste conditii, fortele de le-au cerut manifestantilor anti-PSD sa nu mai mearga sa protesteze la sediul acestei formatiuni, asa cum au facut in serile trecute, pentru a fi evitate orice incidente.La ora transmiterii acestei stiri, peste o suta de persoane continua protestul impotriva guvernului in centrul Ploiestiului, in timp ce sustinatorii PSD au plecat.Peste 500 de persoane s-au strans, marti seara, in Piata Mare din Sibiu si continua protestele. Oamenii au umbrele si au pus folii din plastic peste pancarte, avand in vedere ca ploua marunt, dar spun ca nu renunta la protest."Hotii", "Jos Guvernul", "Hotul cu mustata ne-a furat pe fata" sunt doar cateva dintre lozincile pe care oamenii le scandeaza, iar pe o pancarta scrie: "As sta acasa, dar constiinta nu ma lasa".In jurul orei 20.00, manifestantii au pornit in mars pe bulevardul pietonal din oras.La Timisoara, organizatorii protestelor din serile precendente, la care au participat zeci de mii de oameni, au anuntat luni seara ca marti nu va mai avea loc un protest fata de Guvern, manifestatii urmand sa fie organizate vineri, sambata si duminica. Cu toate acestea, in Piata Victoriei din Timisoara, unde ploua, s-au adunat aproximativ 20 de oameni.Ei nu striga lozinci, avand doar pancarte cu mesaje impotriva Guvernului.Oamenii adunati in centrul orasului stau grupati intr-un cerc si discuta despre actiunile Guvernului Grindeanu, despre ordonante, dar si despre discursul presedintelui Klaus Iohannis din Parlament