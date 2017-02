Eugen Teodorovici, unul dintre putinii PSD-isti care nu au parasit sala la discursul lui Iohannis: Cred ca asta e pozitia corecta. Trebuie respect fata de cea mai inalta demnitate din stat

Intrebat daca nu se teme de posibile consecinte politice in interiorul partidului, Eugen Teodorovici a spus ca "nu are de ce. E nevoie de dialog, e nevoie de respect intre institutii si reprezentantii acestora, nu de gesturi radicale, care refuza dialogul". Adica a fost incorect gestul colegilor care au iesit din sala? "Eu atat spun: cred ca gestul meu a fost cel corect", a mai spus Teodorovici.El si-a argumentat pozitia si prin dorinta de a ramane in memoria cetatenilor prin activitatea "pozitiva" ca ministru, cand a promovat mai multe masuri de relaxare fiscala: "as fi vrut sa vad din partea partidului meu atunci la fel de multa sustinere cum am vazut zilele acestea pentru diverse masuri", a mai spus Teodorovici.Reamintim ca cei mai multi parlamentari PSD si ALDE au iesit din sala dupa doar cateva minute de la inceperea discursului presedintelui Klaus Iohannis.