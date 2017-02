Protestatarul solitar din Odobesti anunta ca a fost dat in judecata de primar, care ii cere daune morale de 150.000 lei si sa stearga de pe Facebook postarile "calomnioase, insultatoare"

"Priviti cum primarul Psd Odobesti cere instantei sa ma cenzureze, atat pe mine cat si pe tatal meu. Sa ceri 150.000 de lei pentru postari pe Facebook,care nici macar nu erau injuraturi, mi se pare un pumn in gura aplicat libertatii de exprimare. Sa ceri instantei CENZURA numai in in Vrancea se poate intampla.Dupa ce am vazut cum se comporta doamna Firea,care a anuntat ieri ca s-a adresat institutiilor statului pentru postarile unora dintre voi, vreau sa va spun ca asta va urma sa se intample in urmatorii 4 ani. CENZURA 100%!O sa ne aflam in situatia asta: politicienii o sa ne fure in continuare si in caz ca deschizi gura le vom da si bani de buzunar pe la Tribunal.Pai, la cat ne fura astia, injuraturile sunt mult prea putin. Au un tupeu fantastic", scrie Cosmin Birsan.Tanarul a postat pe Facebook si cererea de chemare in judecata. In document, primarul cere instantei sa le interzica lui Cosmin Birsan si tatalui sau Gabriel Birsan sa posteze pe orice retea de socializare "mesaje calomnioase, insultatoare sau de natura a aduce atingere vietii private si imaginii" primarului si a familiei sale".De asemenea, edilul vrea ca acestia sa stearga de pe Facebook postarile "calomnioase, insultatoare sau de natura a aduce atingere vietii private si imaginii".Cosmin Barsan este singurul protestatar din Odobesti, Vrancea, oras cu 8000 de locuitor, relata in urma cu cateva zile Republica.ro . In orasele mici, conduse de primari PSD, "populatia e infricosata", explica Barsan, care este convins ca si alti concitadini de-ai sai ar iesi in strada daca nu s-ar teme ca vor avea probleme la munca. "Se tem de primarul din Odobesti, care e mana dreapta a baronului Oprisan", subliniaza protestatarul.Impresionati de povestea protestatarului solitar, o mana de tineri a venit din alte orase in Odobesti sa protesteze alaturi de el.Tanarul le-a mai sugerat si celor de la Antena 3, care i-au luat un interviu, "sa treaca de partea poporului" si s-a ales cu o amenda de 600 de lei de la politia Odobesti ca a criticat activitatea primariei pe facebook.