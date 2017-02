Tinerii PSD-isti, acuzati ca au dat recenzii negative pe Tripadvisor unui restaurant care a oferit gratuit ceai si sendvisuri demonstrantilor

„Am constatat că de fapt sunt membri TSD şi PSD care au vrut să se răzbune pentru că am, nici măcar nu am sprijinit manifestaţiile, ci efectiv am oferit ceai şi cafea ca să nu îngheţe de frig oamenii. Ne-au dat review-uri negative oameni care nu au nicio treabă cu restaurantul, oameni din Iaşi, oameni din Botoşani, oameni din Constanţa”, spune Victor Pop, managerul restaurantului.Acuzaţiile sunt sprijinite de capturi ale discuţiilor care au avut loc pe grupul de WhatsApp care aparţine studenţilor social-democraţi din Timisoara.