MAE: Membrii Guvernului se coordoneaza cu MAE privind oportunitatea contactelor cu demnitari straini si mesajele transmise de partea romana

Potrivit MAE, Hotararea Guvernului nr. 16 din 12 ianuarie 2017, privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, prevede ca "MAE coordoneaza la nivel national si local activitatea de implementare a obiectivelor de politica externa".De asemenea, MAE "asigura, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, coordonarea in domeniul afacerilor europene pentru implementarea obiectivelor rezultand din calitatea Romaniei de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv organizarea si exercitarea presedintiei Consiliului UE din primul semestru 2019", se mai arata in raspunsul acestui minister."Drept urmare, conform actualului cadru legal si in deplina concordanta cu practicile internationale in domeniu, membrii guvernului roman se coordoneaza cu MAE, atat cu privire la oportunitatea unor contacte cu diplomati si demnitari straini, cat si cu privire la mesajele ce vor fi transmise de partea romana cu acest prilej, astfel incat sa se asigure o coerenta sporita demersurilor Guvernului roman pentru indeplinirea obiectivelor de politica externa", mentioneaza sursa citata.De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe subliniaza ca "a avut si continua sa aiba obligatia legala de a aviza memorandumurile si mandatele demnitarilor romani care se deplaseaza in strainatate in interes de serviciu si este informat in legatura cu rezultatele principale ale acestor vizite, pentru a putea urmari intr-o maniera sistematica si coerenta obiectivele de politica externa ale Romaniei".Reamintim ca marti HotNews a relatat ca, potrivit unor surse, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, le-a cerut la inceputul anului celorlalti ministri din guvernul Grindeanu sa nu aiba intalniri cu ambasadorii de la Bucuresti fara sa informeze in prealabil ministerul si sa aiba avizul acestuia.Ca un semn suplimentar de ostilitate, ambasadorii straini nu ar fi fost invitati de conducerea Parlamentului la discursul de astazi al presedintelui Iohannis.Recomandarea venita de la Melescanu s-ar fi extins ulterior si la angajatii si functionarii din ministere in ceea ce priveste intalniri de lucru cu reprezentantii ambasadelor occidentale din Bucuresti, au mai spus sursele mentionate.De altfel, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au avut mai multe iesiri publice la inceputul anului in privinta comunicarii dintre demnitarii romani si ambasadori, mentionand ca solutia corecta ar fi ca acestea sa aiba loc doar cu acordul Ministerului de Externe.Ministerul de Externe nu a raspuns pana la ora publicarii articolului la intrebarile adresate de HotNews.ro. Vom publica pozitia ministerului imediat ce o vom avea.