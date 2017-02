Les Echos, despre protestele din Romania: Si daca reinnoirea europeana va veni mai putin de la 'nucleul' fondatorilor decat de la dinamismul periferiei?

"Care este portretul robot al politicianului asa cum este el creionat de aceste manifestari? Un profesionist transparent, care asculta mandatele cvasi-imperative care ii sunt acordate regulat de miscarile populare si supus unor institutii puternice. Este sfarsitul liderului carismatic. E timpul pentru omul invizibil. Politica va deveni o meserie de calugari. Cu atat mai bine", spune Koenig, in articolul intitulat "Lectia anticoruptie a cetatenilor romani".In opinia sa, protestele masive din Romania stau marturie pentru emergenta in Europa a unei noi conceptii despre politica, in care probitatea devine o virtute cardinala."Trecand de la o extrema la alta, Romania s-a dotat in ultimii ani cu legi anticoruptie printre cele mai stricte din lume", spune scriitorul francez, in opinia caruia, de acum incolo, continutul mesajului politic conteaza mai putin decat probitatea celui care il poarta."E imposibil sa identifici un lider in multimea indignatilor romani. Retelele sociale si smartphone-urile tes un rizom imprevizibil si efemer unde se alatura biserica ortodoxa, actualul presedinte Klaus Iohannis, muncitorii expati si bloggeri locali. Multimea imensa care a invadat Bucurestiul se va dizolva probabil imediat ce victoria va fi obtinuta de maniera definitiva. Tinerii in special nu merg sa voteze (...) dar ies in strada. Nu trebuie vazuta aici o contradictie, ci reflexul unei evolutii a democratiei, unde populatia se autosesizeaza punctual pe subiecte unificatoare", arata el.Iar neincrederea in oameni politici este insotita de o incredere sporita in institutii, inclusiv cele ale UE, spune Gaspard Koenig.In opinia sa, protestele din Romania, ina ceste vremuri de euroscepticism, reamintesc ca UE este ultima garantie a statului de drept."Europa, este plictisitoare, dar salutara. Si daca reinnoirea europeana va veni mai putin de la 'nucleul' fondatorilor decat de la dinamismul periferiei", se intreaba el.