CSM: Afirmatiile lui Tariceanu la BBC pot afecta nu doar independenta justitiei, ci si imaginea Romaniei

CSM apreciaza ca afirmatiile lansate in spatiul public, prin care se contureaza imaginea unui sistem judiciar care nu este independent si a unor magistrati care isi desfasoara abuziv activitatea, la comanda politica, cu incalcarea cadrului legal si a libertatilor civile, reprezinta afirmatii de o gravitate extrema la adresa justitiei din Romania.Consiliul sustine ca astfel de afirmatii "pot afecta nu numai independenta, imaginea, credibilitatea si prestigiul magistratilor si sistemului judiciar roman, angrenat intr-un amplu efort de reforma si lupta impotriva coruptiei odata cu aderarea la Uniunea Europeana, apreciate pozitiv la nivel european si international, dar si imaginea, prestigiul si credibilitatea Romaniei in plan extern".Reprezentantii CSM mai spun ca actualul context, determinat de adoptarea unor acte normative ce afecteaza in mod direct activitatea autoritatii judecatoresti si reactiile societatii civile fata de acest proces, nu justifica in niciun fel lansarea unor afirmatii care sa depaseasca limitele admisibile ale discursului politic public.Ca atare, CSM invita reprezentantii autoritatilor statului, institutiile de presa si societatea civila, la o abordare echilibrata a dezbaterii publice, "ca semn de asumare a pozitiei democratice si a echilibrului intre puteri, in concordanta cu principiile separarii puterilor in stat, al cooperarii ferme si loiale intre institutii, al independentei justitiei si cu efectiva respectare a limitelor dreptului la libera exprimare".Intr-un interviu acordat BBC News, in 5 februarie, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a spus ca sistemul judiciar din Romania nu este independent."Regret ca trebuie sa spun asta, dar sistemul judiciar din Romania nu este independent, iar aceasta este o problema clara care va trebui abordata pe viitor", a spus Tariceanu.El a adaugat ca DNA si serviciile de informatii sunt percepute ca institutii corupte."Directia Nationala Anticoruptie si serviciile de informatii sunt percepute acum ca institutii care nu respecta cadrul juridic, fiind chiar ele corupte si folosite ca parghii in lupta politica din Romania¬, a mai spus presedintele Senatului.