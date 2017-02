Curtea de Apel respinge cererea lui Ponta de anulare a ordinului prin care i s-a retras titlul de doctor. Decizia nu e definitiva

"Respinge exceptia inadmisibilitatii. Respinge actiunea ca neintemeiata. Cu recurs in 15 zile de la comunicare", se arata in decizia de marti a Curtii de Apel Bucuresti.Decizia poate fi atacata la instanta suprema.Avocatii fostului premier au sustinut, marti, in fata instantei, ca si in cazul cererii de suspendare a ordinului, ca un act administrativ nu poate fi revocat printr-un alt act administrativ, dupa 13 ani in care a produs efecte.Curtea de Apel Bucuresti a respins, in 28 octombrie 2016, ca neintemeiata, cererea lui Victor Ponta de suspendare a ordinului ministrului Educatiei prin care i-a fost retras titlul de doctor, decizia nefiind definitiva. Ea a fost contestata de fostul premier in 7 decembrie la instanta suprema, insa pana in prezent nu a fost stabilit un termen de judecata.Avocatul lui Victor Ponta a sustinut, in fata instantei, la sedinta din 21 octombrie, ca ordinul prin care ministrul Educatiei i-a retras titlul de doctor anuleaza un alt act administrativ, ordinul 5.663 din 15.12.2003, prin care lui Ponta i-a fost atribuit titlul de doctor, document care a produs efecte in circuitul civil."In baza acestui titlu, Victor Ponta a fost primit in randul avocatilor. Asa a primit si titlul de conferentiar. Ministerul Educatiei a ignorat si dispozitia Consiliului National de Etica a Cercetarii Stiintifice (CNECS) din 2012, care a hotarat ca nu a plagiat. CNECS era competent sa analizeze sesizarile si contestatiile privind inclusiv plagiatul. S-a dorit o sanctionare a reclamantului. Persoana petitionara devine si persoana care semneaza pentru retragerea titlului de doctor, vorbim de dl. Mircea Dumitru", a spus aparatorul lui Ponta.Avocatul s-a referit si la analiza din Baroul Bucuresti, care a suspendat o decizie privind excluderea din avocatura a lui Victor Ponta."In prezent, Baroul analizeaza excluderea reclamantului din barou si am depus actele in acest sens. Va rog sa vedeti ce se intampla cu toate hotararile luate in calitate de avocat, vorbim de o insecuritate juridica", a spus avocatul fostului premier.La randul sau, avocatul Ministerului Educatiei a sustinut ca hotararea CNATDCU este actul administrativ care ar fi trebuit atacat pentru a fi suspendat."Noi am aplicat legea. Toate criticile reclamantului nu subzista. Ponta s-a referit la doctoratele din cercetare care sunt facute de cercetatori salarizati. Nu sunt depuse dovezi la dosar ca Ponta este conferentiar, din moment ce nu are o cercetare stiintifica", a spus avocatul Ministerului Educatiei.Solicitarea de suspendare a ordinului de ministru prin care lui Victor Ponta i-a fost retras titlul de doctor a fost depusa in 23 august la Curtea de Apel Bucuresti, iar in 6 octombrie a fost inregistrata, tot la CAB, cererea de anulare a ordinului ministrului Educatiei.In 13 septembrie, Baroul Bucuresti a amanat luarea unei decizii privind excluderea lui Victor Ponta din avocatura, pana cand Ministerul Educatiei va solutiona contestatia lui Victor Ponta privind ordinul de retragere a titlului de doctor si Curtea de Apel Bucuresti va da o hotarare in cazul solicitarii fostului premier.Cererea de excludere a lui Victor Ponta din Baroul Bucuresti a fost depusa de Monica Macovei, care motiva ca fostul premier nu mai poate fi avocat, pentru ca a intrat in avocatura doar pentru ca avea diploma de doctor in Drept, fara examen.Consiliul General al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) a transmis, in 1 august, Ministerului Educatiei decizia finala din 27 iulie, prin care s-a confirmat ca teza de doctorat semnata de Victor Ponta nu respecta standardele de etica a cercetarii stiintifice si a propus, in consecinta, retragerea titlului de doctor in Drept, in baza articolului 170 din Legea Educatiei nr. 1/2011.Ulterior, ministrul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, Mircea Dumitru, a semnat ordinul prin care i-a retras fostului premier Victor Ponta titlul de doctor in drept acordat de Universitatea Bucuresti in 15 decembrie 2003.