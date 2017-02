Ministerul Cercetarii confirma ca vrea sa reorganizeze consiliile consultative si sa le schimbe componenta, fara a preciza cand si in ce conditii

Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare - CCCDI

Consiliul National al Cercetarii Stiintifice - CNCS

Consiliului National pentru Inovare si Antreprenoriat - CNIA

Consiliul National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii - CNECSDTI

"Dupa aprobarea regulamentelor de organizare si functionare completate cu cerinte suplimentare, se va elabora si publica metodologia de selectare a membrilor comisiilor de specialitate prin consultarea Academiei Romane si a academiilor de ramura, a Consiliului National al Rectorilor, a Institutelor Nationale, etc, iar dupa caz a mediului economic, vechii membri putand fi propusi in continuare (fara nici un partizanat) de catre organizatiile CDI", a transmis Ministerul Cercetarii, intrebat daca se are in vedere si schimbarea componentei acestor organismelor consultative.HotNews.ro a mai intrebat Ministerul Cercetarii care sunt organismele consultative ce urmeaza sa fie reorganizate, insa nu a primit niciun raspuns.Potrivit site-ului Ministerului Cercetarii , in subordinea sa se afla 4 organisme consultative:Membrii a doua din aceste organisme consultative - CNCS, CNECSDTI - au fost numiti in functie in 2016, prin ordin de ministru (OM) pentru un mandat de 4 ani.De asemenea, au ramas fara raspuns intrebarile privind atributiile pe care fiecare din aceste organisme le va avea dupa reorganizare, Ministerul Cercetarii precizand vag ca "in conformitate cu prevederile Programului de Guvernare (...), se solicita inscrierea de responsabilitati suplimentare".Ministerul nu a spus nici daca va pune in dezbatere publica modificarile pe care le are in vedere in cadrul reorganizarii.Amintim ca Ministerul Cercetarii este unul dintre ministerele nou infiintate. Astfel, institutia condusa de ministrul Serban Constatin Valeca a preluat activitatea si structurile specializate in domeniul cercetarii si inovarii de la Ministerul Educatiei si de la Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare.1. Dintr-o adresa a Ministerului Cercetarii catre CNCS, reiese ca va avea loc o reorganizarea a organismelor consultative ale acestuia. Care sunt organismele consultative ce vor trece printr-un proces de reorganizare?2. Care sunt modificarile ce se au in vedere pentru fiecare organism in parte? Ce atributii vor fi modificate (pe fiecare consiliu in parte)?3. Se are in vedere si schimbarea componentei acestor organisme?4. De ce se face aceasta reorganizare avand in vedere ca ele au trecut deja printr-un proces similar, transparent, pe parcursul anului 2016?5. Care va fi procedura de reorganizare? Modificarile vor fi puse in dezbatere publica?6. HotNews.ro are informatii ca urmeaza reorganizarea UEFISCDI. Va rugam sa ne dati detalii despre modificarile ce se au in vedere in privinta acestei institutii."Avand in vedere unele ingrijorari aparute in spatiul public referitoare la motivatia reorganizarii comisiilor de specialitate din subordinea Ministerului Cercetarii si Inovarii, facem urmatoarele precizari:1. Respectarea prevederilor legale impunea informarea presedintilor de comisii despre noua arhitectura de reglementari, precum si informarea ca desfasurarea activitatii (in vechea structura) ce presupune si costuri asociate nu mai poate fi sustinuta legal pana la reorganizare;Pe cale de consecinta activitatile desfasurate de catre organismele consultative ale autoritatii de stat pentru cercetare trebuiesc puse in acord cu actele normative in vigoare;2. In conformitate cu prevederile Programului de Guvernare aprobat de Parlament, se solicita inscrierea de responsabilitati suplimentare acestor comisii prin regulamentele de organizare;3. Dupa aprobarea regulamentelor de organizare si functionare completate cu cerinte suplimentare, se va elabora si publica metodologia de selectare a membrilor comisiilor de specialitate prin consultarea Academiei Romane si a academiilor de ramura, a Consiliului National al Rectorilor, a Institutelor Nationale, etc, iar dupa caz a mediului economic, vechii membri putand fi propusi in continuare (fara nici un partizanat) de catre organizatiile CDI;4. Mentionam faptul ca, in conformitate cu tendintele actuale ale economiei precum si necesitatea racordarii la programele europene cu finantare la care tara noastra este parte, se impun reglementari suplimentare care sa redea cercetarii tehnologice si inovarii rolul de partener al mediului economic, sa mareasca absorbtia fondurilor europene, fara a diminua in nici un fel importanta cercetarii fundamentale.In speranta mentinerii unui climat academic, redam mai jos legislatia aplicabila:-Hotararea nr.1 a Parlamentului de aprobare a Programului de Guvernare-In conformitate cu prevederile OUG nr. 1/2017 pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte, potrivit art. 8.< >Tinand cont de aceste modificari legislative, autoritatea de stat pentru cercetare a devenit Ministerul Cercetarii si Inovarii.", organism consultativ al ministerului, prin care informeaza institutia ca intentioneaza sa reorganizeze organismele consultative din subordine, invocand necesitatea de a duce la indeplinire masuile cuprinse in Programul de Guvernare. Inforatia a fost facuta publica de Cristian Dogaru, lector la University Campus Suffolk din Anglia si membru al CNCS.prin care le cere ministrului Cercetarii si premierului Sorin Grindeanu sa opreasca reorganizarea organismelor consultative ale ministerului, avand in vedere ca acestea au fost infiintate anul trecut printr-o procedura transparenta.A urmat odin tara. Rectorul Universitatii din Bucuresti, al Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, al Universitatii de Vest din Timisoara, al Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi si-au exprimat ingrijorare fata de modul in care conducerea Ministerului Cercetarii si Inovarii intentioneaza sa schimbe componenta, atributiile si modalitatea de functionare a consiliilor consultative, asa cum anunta in adresele trimise presedintilor acestora."Atragem atentia asupra faptului ca toate aceste consilii au fost constituite in urma unor ample procese de consultare a comunitatii stiintifice din tara si diaspora, derulate respectand principiile transparentei, meritocratiei si al integritatii.", au aratat reprezentantii principalelor universitati romanesti.Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani din intreaga lume reaminteste ca membrii a doua din consiliile consultatile ale Ministerului cercetarii - mai exact CNCS si CNECSDTI - au fost"Numirea lor a fost facuta in baza unui amplu proces de consultare publica, avand ca rezultat general cresterea incontestabila a calitatii membrilor, prin prisma recunoasterii de care se bucura acestia in comunitatea stiintifica internationala dar si prin prisma probitatii lor morale", arata reprezentantii cercetatorilor.Ad Astra solicita pastrarea componentei organismelor consultative constituite prin mijloace transparente si in urma consultarii publice dar si demararea de urgenta a unor proceduri similare pentru numirea membrilor in organismele consultative a caror activitate nu a fost operationalizata si/sau eficientizata.Amintim cacomponenta noului Consiliu National al Cercetarii Stiintifice (CNCS), respectiv regulamentul de organizare si functionare al forului. Alexandru Babes, cercetator si profesor de Neurobiologie la Universitatea din Bucuresti, a fost numit presedinte al CNCS. Consiliul National al Cercetarii Stiintifice este un organism consultativ al Ministerului Educatiei si are drept misiune principala stimularea excelentei in cercetarea stiintifica.Componenta Colegiului Consultativ pentru Cercetare - Dezvoltare şi Inovare a fost aprobata printr-un