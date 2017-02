LIVETEXT Protest anti-PSD in Piata Victoriei pentru a opta zi consecutiv:  "Ati obosit deja? Ghinion! Noi nu!"

In Piata Victoriei din Bucuresti are loc marti seara deja traditionalul protest anti-PSD si anti-guvernamental. In piata, oamenii scandeaza "Demisia!", "PSD - ciuma rosie" si "Dragnea nu uita, Romania nu-i a ta". Masinile care trec prin piata Victoriei claxoneaza in semn de sustinere.Imagini LIVE VIDEO:LIVETEXT:Sunt peste 1500 și lumea vine în continuareStrigaturi noi in piata: Deveniți penibili, nu sunteți credibili / Dac-ati abrogat, tot nu ati scăpat! / Dragnea jos, Tăriceanu jos!Pacarte noi in Piata Victoriei:Peste 1,000 de oameni, repertoriu nou pe pancarte: "Ati obosit deja? Ghinion! Noi nu!" / "Fortele inculte vor sa destabilizeze tara", "Consecventa le strica pasienta"Pancarta la miting: "Ati obosit deja? Ghinion! Noi nu!"Sunt circa 500-600, lumea vine în continuare. Se striga Hoții, Jos Iordache, Dragnea demisia și Zi de zi aici vom fiPe un frig pătrunzător lumea începe încet încet sa se adune în piață. La această oră sunt circa 300 de oameniIn piata sunt circa o suta de protestatari. Mai multi jurnalisti straini transmit de la fata locului