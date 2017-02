Seful subcomisiei pentru Europa din Camera Reprezentantilor din SUA spune ca Macedonia nu este un stat si ar trebui impartita intre Kosovo si Bulgaria

"Din punctul meu de vedere, Macedonia nu este un stat. Imi pare rau, dar nu este un stat. Exista o atat de mare diviziune in tara lor, incat nu vor putea sa traiasca impreuna in viitor", a spus republicanul, care serveste in Congres din 1989, pentru postul de televiziune Vizion Plus TV."De aceea kosovarii si albanezii din Macedonia ar trebui sa faca parte din Kosovo, iar restul Macedoniei ar trebui sa faca parte din Bulgaria sau din alta tara cu care considera ca au legaturi", a adaugat el."Ideea este sa fie tinuta Macedonia in viata pentru ca cineva, in urma cu 30 de ani, a decis ca este o configurare care ar trebui sa rezulte din dezmembrarea Iugoslaviei", a mai spus el, potrivit site-ului MKD.mk.Intrebat daca administratia Trump ii sustine ideile, alesul a spus ca are "o influenta" asupra politicii externe a SUA si ca ideea "schimbarii granitelor in Balcani" ar putea fi inclusa pe agenda in viitor.Dana Rohrabacher nu este primul oficial strain care face astfel de afirmatii in ultimii ani. In 2015, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a sugerat ca Macedonia ar trebui impartita: vestul sa fie alipit Albaniei si estul Bulgariei. Afirmatia sa a coincis cu varful unei crize politice din tara balcanica.