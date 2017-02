UPDATE A treia zi de proteste in fata Palatului Cotroceni. Aproximativ 150 de oameni cer demisia presedintelui Iohannis

Manifestantii scandeaza mesaje de sustinere a Guvernului Grindeanu, cerand totodata demisia presedintelui: "Sorin, nu uita, tara e de partea ta", "Iohannis si cu ai lui, tradatorii neamului", "Nu suntem platiti, noi suntem uniti".Oamenii care au venit la protest afiseaza pancarte pe care scrie: "Iohannis, bine ai face sa lasi Romania in pace", "Pierdut presedinte", "Iohannis, dictator, piroman", ¬Iohannis tradator de tara¬, ¬Nu cred in lupta dintre generatii¬, ¬Noi am votat tu ne-ai dezbinat, ne-ai dezonorat¬, ¬Esti suspendat¬.Aproximativ 2.000 de oameni au manifestat si luni, timp de cinci ore, in fata Palatului Cotroceni, iar duminica, in prima zi de protest, numarul lor a fost de aproximativ 2.500.Manifestatia de duminica s-a incheiat dupa aproximativ sapte ore, timp in care circulatia rutiera a fost blocata in fata Palatul Cotroceni, pe ambele sensuri ale bulevardelor Gheorghe Marinescu si Eroii Sanitari.Protestul din fata Palatului Cotroceni a avut loc simultan cu manifestatia din Piata Victoriei, unde sase zile la rand s-au strans peste 100.000 de oameni, duminica numarul participantilor depasind 280.000.