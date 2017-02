VIDEO Vin americanii! Aproape 500 de militari cu tancuri M1 Abrams si vehicule blindate M2 Bradley, in drum spre baza de la Mihail Kogalniceanu

"Acestia vor efectua exercitii de tragere intrunite cu munitie de lupta la nivel de pluton si companie in Centrul secundar de instruire pentru lupta Smardan si vor participa la exercitiile multinationale planificate sa aiba loc in cursul acestui an, alaturi de militari din subunitati de tancuri si infanterie mecanizata din Fortele Terestre Romane apartinand Batalionului 284 Tancuri "Cuza Voda" si Batalionului 300 Infanterie Mecanizata", transmite MApN.Unitatea de lupta americana ce va sosi in Romania face parte din Brigada 3 Blindate care a dislocat in jur de 3.500 de soldati si 2.800 de piese de tehnica militara de la Fort Carson, statul Colorado, in Bremerhaven, Germania, la inceputul lunii ianuarie. "Aceasta unitate va stationa in Romania pentru o perioada de noua luni, dupa care va fi inlocuita de o alta unitate de lupta, astfel asigurandu-se o prezenta consistenta, bazata pe rotatie continua, in Europa", transmite MApN.Pe pagina de Facebook al unitatii americane au si fost publicate imagini cu tancurile si vehiculele de lupta fiind pregatite pentru transportul pe cale ferata din Polonia in Romania. Pe Youtube a fost publciat un scurt video si cu primii soldati care au si ajuns deja in Romania.Inainte de a porni spre Romania, militarii americani au avut un moment de relaxare si au urmarit celebrul SuperBowl intr-un hangar, printre tancuri.