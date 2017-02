Presedinta Inaltei Curti: Nu cred ca am avea surprize in ceea ce priveste constitutionalitatea OUG 14

"Eu, ca judecator, nu pot sa ma pronunt asupra chestiunilor de drept constitutional. (...) Daca am urmari jurisprudenta CCR pana in prezent, care a fost implementata prin decizii ale Inaltei Curti, cred ca nu ar exista pericolul unei astfel de interpretari, dar fac precizarea ca si in doctrina aceasta problema a aplicarii art. 64 alin. 3 este abordata diferit de doctrinari si teoreticieni", a spus presedinta ICCJ."Dar, pana in prezent, punctul de vedere al CCR a fost destul de clar. Repet, nu cred ca am avea surprize in ceea ce priveste constitutionalitatea ordonantei de urgenta 14 (OUG de abrogare a OUG 13 - n.r.)", a precizat Cristina Tarcea, referindu-se la punctul de vedere al Directiei legislatie din cadrul CSM in care se arata ca OUG 13/2017 isi va produce efectele in integralitate daca Parlamentul nu aproba ordonanta de urgenta de abrogare.