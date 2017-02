Dupa Pornhub, in Rusia a fost interzis si Brazzers. Continutul pornografic are un "impact pur negativ asupra psihicului uman" si "violeaza drepturile cetatenilor", a decis un judecator

Roskomnadzor, supraveghetorul sectorului comunicatiilor a pus marti site-ul pe lista neagra, blocand accesul de pe servere din Rusia.Interdictia vine dupa o decizie luata de Curtea Districtuala Bolsheglushitsky, din regiunea Samara, pronuntata in octombrie 2016.Potrivit hotararii judecatorilor, continutul pornografic al Brazzers are un "impact pur negativ asupra psihicului uman" si "violeaza drepturile cetatenilor", potrivit site-ului rusesc TJ Journal.Cazul a fost adus in fata instantei de procurori rusi "in interesul Federatiei Ruse".Brazzers nu a comentat inca decizia.Brazzers are sediul principal in Canada si este operat de Mindgeek, o multinationala inregistrata oficial in Louxembourg, potrivit Wikipedia.Actuala decizie vine dupa ce Roskomnadzor a pus pe lista neagra, in septembrie 2016 si site-ul pentru adulti Pornhub.