Tariceanu acuza DNA de "imixtiune nepermisa" in activitatea Guvernului

Calin Popescu Tariceanu a sustinut ca "rolul de control al Guvernului este exercitat de Parlament" iar guvernului este o "putere separata in stat".Acesta a acuzat o "o dubla anomalie", sustinand ca "anchetarea deciziilor politice ale guvernului nu s-a pomenit nicaieri in Europa" iar "raspunderea pentru aceste acte e una politica si guvernul trebuie sa dea socoteala in fata electoratului" sau a Parlamentului.In plus, crede el, ancheta DNA "submineaza indirect autoritatea Parlamentului"."Aceste lucruri vor trebui rezolvate si ele la un moment dat", a sustinut Tariceanu, care a adaugat ca, in caz contrar, se risca intrarea in "zona de republica a procurorilor".