Directia Juridica a CSM: Daca Parlamentul respinge prin lege ordonanta de abrogare, OUG 13 intra in vigoare

Directia Juridica a CSM a constatat ca cererea de avizare a OUG 14 prin care s-a abrogat ordonanta de modificare a codurilor a ramas fara obiect, avand in vedere ca a fost deja adoptata si publicata in Monitorul Oficial.Pe de alta parte, in punctul de vedere inaintat plenului CSM, Directia Juridica atrage atentia ca, daca Parlamentul respinge prin lege ordonanta de abrogare, OUG 13 intra in vigoare. Juristii CSM fac referire la alin. (3), art. 64 din Legea nr. 24/2000, potrivit caruia "abrogarea unei dispozitii sau a unui act normativ are caracter definitiv. Nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior sa se repuna in vigoare actul normativ initial. Fac exceptie prevederile din ordonantele Guvernului care au prevazut norme de abrogare si au fost respinse prin lege de catre Parlament."Astfel, precizeaza Directia Legislatie, "in cazul in care Parlamentul nu aproba OUG nr. 14/2017 , OUG nr. 13/2017 isi va produce efectele in integralitate".