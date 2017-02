Dorneanu despre sedinta CCR privind conflictul constitutional dintre puterile statului: Avem o sedinta publica miercuri / L-am invitat si pe presedinte

Potrivit programului de pe pagina Administratiei Prezidentiale, Klaus Iohannis are pe agenda de miercuri doar ceremonia de depunere a juramantului de investitura in functie a membrilor Consiliului Concurentei, ce va avea loc Palatul Cotroceni de la ora 15.00."Avem o sedinta publica maine, o sa avem sedinta prin care vom solutiona cele doua sesizari pe conflict de natura constitutionala intre puterile statului, intre Parlament si puterea judecatoreasca, intre Parlament si Guvern. Am invitat partile, l-am invitat si pe presedintele Romaniei, dar nu in calitate de parte, ca nu e parte. Parte sunt Parlament, Guvern si CSM. Am adresat o invitatie de a participa la sedinta si presedintelui. Vom vedea maine daca vine sau nu, noi ne-am facut datoria sa-l instiintam cu privire la termenul de judecata al sesizarii pe care domnia sa a facut-o si una similara a facut CSM", a declarat presedintele CCR, Valer Dorneanu.El a mai spus ca exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Avocatul Poporului impotriva OUG 13 va fi dezbatuta joi de Curtea Constitutionala.