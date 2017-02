SURSE: Mai multi ai angajati ai Thermo Craiova, compania de termoficare a primariei, scosi de PSD la mitingul de la Palatul Cotroceni

PSD nu a recunoscut public organizarea mitingurilor de la Cotroceni, dar surse politice au declarat pentru HotNews.ro ca mai multi lideri locali sunt mobilizati pentru a aduce lumea la miting. De asemenea, informatiile arata ca, pe langa mitingul de astazi, sunt pregatiri pentru un mare miting miercuri, cu oameni adusi de PSD.HotNews.ro a incercat sa ia legatura cu primarul interimar al Craiovei, Mihail Genoiu, cu Termo Craiova si cu administratorul judiciar al companiei, insa nimeni nu raspunde la telefon sau intra faxul."La S.C.Termo Craiova S.R.L., de exemplu, mai multi angajati au fost invoiti de la serviciu, iar in jurul orei 12.00 se pleaca catre Bucuresti, cu masinile personale. Au fost informati ca vor sta pana la orele 22.00-23.00", a declarat o sursa pentru HotNews.ro."La ora 15:00 ar pleca 10 autocare din Craiova", a declarat o alta sursa pentru HotNews.ro.O alta informatie obtinuta de HotNews.ro este ca la un punct de termoficare din Craiova, din 83 de angajati, circa 50 vor merge la miting.Termo Craiova este compania de termoficare a orasului, actionar fiind Consiliului local. Firma este in insolventa din martie 2015. Complexul Energetic Oltenia (CEO) a cerut intrarea in insolventa reclamand o datorie de 63 de milioane de euro, din care peste 20 de milioane de euro sunt numai penalitati.Potrivit planului de reorganizare, in 2015, SC Termo Craiova SRL figura cu un numar de 748 de angajati.