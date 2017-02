Sorin Grindeanu: Am cerut Ministerului Justitiei sa stopeze proiectul de modificare a Codului penal. Pentru a zecea oara, orice initiativa va urmari strict punerea in acord cu deciziile CCR

Intrebat in legatura cu anuntul Ministerului Justitiei ca nu lucreaza la niciun proiect de modificare a Codului Penal, Grindeanu a confirmat ca el este cel care a solicitat acest lucru."Am cerut Ministerului Justitiei sa stopeze orice fel de initiativa", a declarat Grindeanu, adaugand totodata ca este ncesar ca toate deciziile CCR sa fie transpuse cat mai rapid in legislatia nationala."Orice initiativa de acest tip a Ministerului Justitiei este neconforma cu ce am cerut in sedinta de guvern", a spus premierul.La insistentele jurnalistiulor, Grindeanu a declarat "pentru a zecea oara, orice initiativa va urmari strict sa se puna in acord Codul penal cu deciziile CCR”.Intrebat daca vrea ca o initiativa de modificare a Codlului penal sa vina din Parlament, premierul a spuns ca "nu sunt eu cel mai in masura sa va spun in acest moment".