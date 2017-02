Ungaria propune UE ca toti solicitantii de azil sa fie retinuti pana cand li se rezolva cererea

Kovaks a sustinut ca alegerea lui Trump in SUA a contribuit la "o schimbare de spirit in Europa", care arata ca pozitia dura privind migratia a premierului Viktor Orban a fost corecta. El a adaugat ca recentul summit UE din Malta a marcat un punct de cotitura in atitudinea UE fata de migratia din Mediterana.

Intr-o conferinta de presa din Londra, el a declarat ca oricine solicita azil in Ungaria va fi tinut in "adaposturi" pentru intreaga perioada a aplicatiei, dar va fi liber sa se intoarca in tara lui la orice moment.

"Niciun migrant - nici chiar cei care au depus deja cererea de zil - nu va putea sa se miste liber pana cand nu va exista o decizie legala privind dreptul la azil politic, la statutul de refugiat sau la orice altceva, asa ca nu au dreptul sa se miste liber prin tara", a spus Kovacs.



El a apreciat ca rezolvarea solicitarilor va dura multe luni si ca fiecare caz va trebui examinat mai degraba individual.

Nu este clar cati vor fi procesati in aceste tabere sau daca UE va fi de acord cu propunerea Budapestei, mai noteaza publicatia britanica.