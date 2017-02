"Alianta Europensionarilor" din Galati organizeaza miercuri un miting pentru sustinerea Guvernului Grindeanu

El a comentat ca "daca nu le convine unora, sa aduca alt Guvern in 2020", deoarece acum "treaba a inceput sa mearga".Liderul Aliantei Europensionarilor, Toader Cristea, a declarat, marti, pentru News.ro, ca miercuri va organiza o manifestatie in fata sediului Prefecturii din Galati, intre orele 15.00 si 18.00."A trecut putin timp de la alegeri si nu avem bani, noi romanii, sa facem alte alegeri si cine stie ce mai vor altii. Cu buni, rai, cum sunt cei de acum, nu vrem sa ne certam patru ani intre noi. Sustinem Guvernul cu tarie. Daca nu le convine unora, sa aduca alt Guvern in 2020. Nu e normal asa? Treaba a inceput sa mearga, am primit ceva la pensie. S-a spus ca noi pensionarii suntem comunisti, cine stie ce, dar cei care au protestat pana acum nu au muncit o zi in viata lor, copiii aia care s-au dus pe acolo", a afirmat Toader Cristea.El sustine ca in spatele actiunii programate pentru miercuri nu exista nicio implicare politica.In functie de numarul de manifestanti si de dorinta acestora, liderul organizatiei de pensionari ia in calcul ca dupa protestul din fata Prefecturii sa se porneasca si intr-un mars pe strazile orasului.