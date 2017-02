Klaus Iohannis: Imediat dupa ce primesc raspunsul Parlamentului, convoc referendumul

"Ce fel de natiune vrem sa fim? Puternica, prospera, care isi construieste un stat de drept si il respecta, care se poate mandri cu o justitie independenta, unde autoritatile colaboreaza loial, cu Parlament puternic, cu un guvern performant?Sau vrem sa fim o natiune slaba, dispretuita, care pune totul in joc pentru a salva pe cativa din situatii dificile? Pe cativa politicieni din situatii dificile.Merita Romania acest sacrificiu pentru cativa politicieni? Asta este intrebarea. Acesta e scopul referendumului", a spus presedintele Iohannis, in plenul Parlamentului.Acesta a aratat ca "o natiune puternica se construieste cu politicieni integri si credibili in varful statului"."Asta este intrebarea, ce fel de natiune vrem sa fim si pentru a afla realmente vointa suverana a poporului voi convoca acest referendum. Astept de la Parlament raspunsul la solicitarea mea. Imediat dupa ce primesc raspunsul, voi convoca referendumul", a spus seful statului.