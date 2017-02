Tariceanu explica de ce premierul Grindeanu nu asista la discursul lui Iohannis: Presedintele se adreseaza Parlamentului, nu guvernului

"Conform separatiei puterilor in stat, presedintele se adreseaza parlamentului nu guvernului", a spus Tariceanu, la intrebarile ziaristilor.Intrebat de ce participarea premierului la discurs aparea ieri pe agenda Guvernului, Tariceanu a raspuns: "Acest lucru sa il intrebati pe premier".Seful Senatului a refuzat sa spuna daca merge sa il intampine pe Klaus Iohannis la sosirea la Parlament. Dupa scurtele declaratii, Tariceanu s-a dus in biroul lui Dragnea.Luni seara, Biroul de presa al Guvernului a anuntat ca premierul Sorin Grindeanu va participa, marti, in Parlament, la sedinta de la ora 12.00 in care presedintele Klaus Iohannis va rosti un mesaj.Marti dimineata, Biroul de presa de la Executivului a dat publicitatii din nou agenda premierului, care include doar o intalnire cu reprezentanti ai Ambasadei SUA si cu reprezentanti ai companiei Bell Helicopter, la ora 10.30, la Palatul Victoria.Si pe site-ul Guvernului pe agenda premierului nu a mai aparut decat aceasta intalnire. In schimb, pe pagina de Facebook a Guvernului, in jurul orei 10.00, a fost postata agenda premierului, care cuprindea ambele evenimente.Ulterior, postarea a fost stearsa si a fost din nou anuntata agenda lui Grindeanu pe care figura doar intalnirea de la ora 10.30.Surse politice au declarat pentru News.ro ca premierul intentiona sa mearga la sedinta Parlamentului de la ora 12.00, insa nu a primit invitatie de la conducerea Legislativului.