Sputnik News: Tariceanu face aluzii la un posibil Romexit

Articol despre Tariceanu in Sputnik

Extrase din articolul de pe Sputnik News:- Invitat intr-o emisiune tv, presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a expus cateva idei care vor da nastere unor vii dezbateri zilele viitoare - nu numai in Romania, ci si in UE. Presedintele Senatului a marturisit o mare dezamagire fata de UE, mai precis fata de regimul la care UE suspune Romania. El a numit BREXIT "o decizie de curaj a britanicilor".-Tariceanu este de parere ca fortele oculte au ajuns sa conduca Romania nu fortele democratice. Care sunt fortele oculte? "Sunt oculte pentru ca nu sunt vizibile", a raspuns fostul premier, dand ca exemplu "liste secrete" ale SRI si DNA "cu cine sa fie ascultat, anchetat".-Fortele oculte sunt prezente si la manifestatiile actuale. "90% dintre participanti sunt oameni de buna credinta - dar sunt cei care deturneaza atentia de la probleme grave.-Exista interesul de a se destabiliza Romania? Sigur, raspunde Tariceanu, iar acest interes nu il are numai Rusia, ci si tari din UE.