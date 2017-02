VIDEO Niste inregistrari video arata conditiile "inumane" in care sunt tratati pacientii de la Spitalul Judetean Ploiesti

Contactat de reporterii Incomod, barbatul care a filmat a declarat ca batranul din imagine este tatal sau care este internat la Salonul 9, etajul IV, sectia de Boli Interne a Spitalului Judetean Ploiesti.Potrivit unui medic ce a vazut filmarea, batranul ar fi trebuit internat la chirurgie, nu la interne.Marti dimineata, in jurul orei 9.00, reporterii ziarului ploiestean au stat de vorba cu colegii de salon ai barbatului, iar acestia au declarat ca abia luni seara (probabil dupa aparitia filmuletului, l-au pansat. Un pacient care imparte salonul de trei zile cu barbatul respectiv spune ca nu a vazut pe nimeni sa-l panseze.Contactat de jurnalisti, directorul spitalului, Marius Nicolescu, a refuzat sa faca o declaratie oficiala pana la aflarea rezultatelor anchetei interne demarate marti dimineata.Directorul de ingrijiri medicale si directorul medical au demarat o ancheta, luandu-se legatura si cu medicul curant.Din discutia cu reporterii, directorul spitalului a spus ca datele sunt nuantate pentru ca pacientii din salon au o opinie diferita fata de cea a apartinatorilor, dar nu doreste sa vina cu o disculpare in cazul in care spitalul e vinovat.