Presedinta Inaltei Curti: Sper ca ceea ce s-a intamplat zilele astea sa fie o lectie pentru toata lumea

"Am primit o adresa (de la Ministerul Justitiei - n.r.) prin care ni se comunica faptul ca s-a constituit un grup de lucru si ca suntem invitati sa ne desemnam si noi reprezentanti, lucru pe care il vom face in cursul zilei de astazi. Sper ca ceea ce s-a intamplat zilele astea sa fie o lectie pentru toata lumea si lucrurile sa intre pe fagasul lor normal", a declarat Cristina Tarcea inainte de sedinta Consiliului Superior al Magistraturii.Potrivit presedintelui CSM, in adresa primita de la Ministerul Justitiei se mentioneaza ca data la care se va constitui grupul de lucru va fi comunicata ulterior.