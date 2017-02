Cod galben de ninsori pentru 6 judete din nord-vestul Romaniei. Toata tara, sub o informare de precipitatii insemnate calitativ si vant puternic

In intervalul mentionat in judetele Suceava, Botosani, Neamt si Iasi, precum si in zona de munte a judetelor Bacau si Vrancea va ninge si se va depune strat nou de zapada de 10...20 cm.De asemenea,, valabila tot de marti ora 11.00, dar pana joi ora 11.00.In intervalul mentionat, vor fi precipitatii in toate regiunile.Cantitatile de apa vor depasi local 15...20 l/mp, iar in sudul Moldovei, Muntenia si Dobrogea, dar si in zonele deluroase si montane din restul teritoriului se vor cumula pe arii restranse peste 30...40 l/mp.In jumatatea de nord a Moldovei, dar si la munte, la altitudini mari vor predomina ninsorile, iar in vestul, nord-vestul si centrul teritoriului precipitatiile vor fi sub forma de ploaie, lapovita si trecator ninsoare.In regiunile sudice si sud-estice (inclusiv in zona Municipiului Bucuresti) la inceput vor fi mai ales ploi, iar din a doua parte a zilei de miercuri (8 februarie) acestea se vor transforma in lapovita si ninsoare.Pe spatii restranse, cu precadere in sudul si centrul Moldovei si in nordul Munteniei, vor fi depuneri de polei.Temporar vantul va avea intensificari in sudul Moldovei, in cea mai mare parte a Munteniei si a Dobrogei si local in Oltenia, cu viteze ce vor depasi la rafala 50...55 km/h si izolat 65 km/h.