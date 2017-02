Presedinta CSM: Adresa Ministerului Justitiei de retragere a proiectului de modificare a codurilor penale a venit luni dupa-amiaza

"In dimineata zilei de ieri, am primit proiectele de modificare a Codului penal si a Codului de procedura penala, iar ca urmare a procedurii s-a stabilit termen pentru consultare la instante si parchete 10 februarie. Pana la sfarsitul programului (de lucru de luni, n.r.), nu am primit o instiintare din care sa fi inteles ca ministrul Justitiei ar fi retras acele legi. Insa, acum, dimineata, am fost instiintata ca, tarziu, spre dupa-amiaza, nu as putea sa precizez acum ora, voi afla, intr-adevar a sosit o adresa, o instiintare din cere rezulta ca acele proiecte de legi au fost retrase", a spus Mariana Ghena, la intrarea in Consiliul Superior al Magistraturii.Intrebata daca a constatat ca intre proiectul de lege trimis luni de Ministerul Justitiei la CSM pentru avizare si Ordonanta de Urgenta nr. 13/2017, care a fost abrogata duminica, a constatat diferente , Mariana Ghena a spus: "Nu pot sa ma pronunt, in calitatea pe care o am, nu pot sa ma pronunt acum".Ministrul Justitiei, Florin Iordache, anunta, luni dimineata, ca MJ eleboreaza un nou proiect de lege pentru modificarea codurilor penale, care va fi pus in dezbatere luni si va ramane in consultare publica 30 de zile.Ulterior, Ministerul a transmis ca renunta la proiectul de lege pentru modificarea codurilor penale trimis Consiliului pentru avizare, precizand ca "nu este preocupat sa elaboreze un proiect de lege privind modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal si a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala" si sustinand ca in prezent centralizeaza deciziile pronuntate de Curtea Constitutionala cu privire la aceste acte normative.