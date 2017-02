Premierul Grindeanu se intalneste marti cu reprezentanti ai Ambasadei SUA si ai Bell Helicopter

La intalnire participa si ministrul Economiei, Alexandru Petrescu.In plin avant de achizitii, Armata nu a initiat deocamdata nici o actiune concreta pentru innoirea flotei de elicoptere Armata Romana a dat, chiar in ultimele zile din 2016, contracte directe de 78,7 milioane de euro pentru a moderniza si a repara o parte din vechile elicoptere IAR-330 Puma si IAR 316B Alouette din dotare.Dincolo de Airbus, care a deschis o fabrica in tara, pentru o eventuala colaborare cu statul roman in materie de elicoptere s-a aratat interesat si Bell Helicopter.Anul trecut, americanii declarau la salonul de armament de la Baneasa ca Romania ar putea cumpara elicoptere de atac AH-1Z Viper, iar in toamna au si semnat un memorandum cu IAR Ghimbav pentru servicii de mentenanta la modelul propus.