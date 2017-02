Schmidt-Haineala, audiata la DNA. Fostul secretar de stat, chemat probabil ca martor in ancheta privind elaborarea Ordonantei 13

Ea nu a facut declaratii presei. Procurorul Constantin Sima, fost secretar de stat in Ministerul Justitiei, a fost luni la DNA , fiind citat pentru audieri. La intrarea in sediul DNA, a fost intrebat de jurnalisti daca el crede ca este vreo problema cu OUG 13 referitoare la modificarea Codurilor penale, procurorul raspunzand: "Nu stiu, o sa vedem".La plecarea de la sediul DNA, Constantin Sima a precizat ca a dat declaratii in calitate de martor, refuzand sa dea alte detalii.Constantin Sima a precizat ca nu a contribuit la elaborarea sau redactarea respectivei ordonante de urgenta. "Nu, nu am contribuit", a spus Sima.Saptamana trecuta, Directia Nationala Anticoruptie a confirmat ca s-a inregistrat o sesizare depusa de mai multe persoane fizice cu privire la posibile fapte in legatura cu modalitatea de adoptare a unor acte normative si ca se efectueaza acte procedurale. Ministerul Justitiei a anuntat pe 2 februarie ca DNA a cerut documentele de la minister in legatura cu redactarea si emiterea Ordonantei de Urgenta privind modificarea Codurilor penale.