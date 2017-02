Astronomii au detectat cel mai longeviv dans al mortii intre o gaura neagra si o stea vazut pana acum

Evenimentul s-a petrecut intr-o mica galaxie, situata la 1,8 miliarde de ani lumina de Pamant.Cercetatorul Dacheng Lin de la University of New Hampshire a spus ca gauri negre care absorb stele sunt observate inca din anii ’90.Acest eveniment, care a durat 11 ani si inca este observat, are cea mai mare durata detectata pana acum.Lin si echipa sa au folosit date de la telescoapele cu raze X ce orbiteaza Pamantul. Fascicule de raze X izbucnesc atunci cand o stea este inghitita de o gaura neagra si este incalzita la milioane de grade.“Am fost martori la moartea spectaculoasa si prelungita a unei stele”, a declarat Lin.Evenimentul - care a avut loc departe in trecut - ar trebui sa se apropie de final in urmatorul deceniu.